دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت رئاسة هيئة الأركان في الجيش الأردني، السبت، بيانا بشأن ما نُشر حول اعتقال ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين.

وقال رئيس هيئة أركانم الجيش الأردني، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه لا صحة لما "نُشر من ادعاءات حول اعتقال سمو الأمير حمزة".

وأوضح رئيس أركان الجيش الأردني أنه "طٌلب منه (الأمير حمزة بن الحسين) التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واُعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون".

وأضاف الحنيطي أن "التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح".

وأكد رئيس أركان الجيش الأردني أن "كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار".

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، نقلا عن مصدر أمني، إن السلطات الأردنية اعتقلت الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين "لأسبابٍ أمنيّة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر أمني.

وأضاف المصدر، في تصريحات مقتضبة نشرتها وكالة بترا، إن الاعتقالات تأتي بعد "متابعة أمنية حثيثة"، موضحًا أن "التحقيق في الموضوع جارٍ".

وكانت وكالة بترا قد نقلت أيضًا عن مصدر مطلع قوله إن "صاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفاً كما تتداول بعض وسائل الإعلام".