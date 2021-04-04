دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة في الإمارات أنور قرقاش، الأحد، أن استقرار الأردن محل إجماع عربي ودولي، مشددا على ضرورة الالتفاف حول الأردن وشعبه وقيادته.

وقال قرقاش عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "إستقرار الأردن الشقيق محل إجماع عربي ودولي، فسياسته العاقلة وبناؤه للجسور في منطقة مضطربة لم تكن بالخيار السهل، ولكنها كانت وتبقى التوجه الضروري"، حسب قوله.

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق قائلا: "وتاريخ الأسرة الهاشمية في عبور الأزمات والحفاظ على الدولة في أحلك الظروف ملهمٌ، فلنلتفّ اليوم وكل يوم حول الأردن وقيادته وشعبه"، على حد تعبيره.

وشهد الأردن، السبت، اعتقال رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم إبراهيم عوض الله والشريف حسن بن زيد، لأسباب أمنية، في حين ظهر الأمير حمزة بن الحسين في مقاطع فيديو باللغتين العربية والإنجليزية وقال إن منغير المسموح له مقابلة الناس وهو في منزله معزول مع عائلته.

وأعربت عدد من الدول العربية، أبرزها السعودية ومصر، عن وقوفها إلى جانب الأردن وملكه في الخطوات التي يتخذها لحماية استقرار البلاد.