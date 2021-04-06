في 4 دقائق.. كل ما قد تود أن تعرفه عن أحداث الأردن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة الأسلوب الذي تعامل معه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني مع الأمير حمزة بن الحسين وإيجاد حل للخلاف ضمن العائلة الهاشمية.

وتداول النشطاء البيان الذي أصدره الديوان الملكي الأردني على لسان الأمير حمزة، والذي جاء فيه: "ولا بد أن تبقى مصالح الوطن فوق كل اعتبار، وأن نقف جميعا خلف جلالة الملك، في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية، وتحقيق الأفضل للشعب الأردني، التزاما بإرث الهاشميين نذر أنفسهم لخدمة الأمة، والالتفاف حول عميد الأسرة، وقائد الوطن حفظه الله".

وأضاف الأمير: "وفي ضوء تطورات اليومين الماضيين، فإنني أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا"، وفق ما جاء في البيان.

وأبرز النشطاء أسلوب تعامل الملك عبدالله الثاني وأنه "أحبط مؤامرة" في حين ذهب آخرون لإلقاء الضوء على أن هذا الأسلوب أغلق الباب على "أي تدخل خارجي"، وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء:

حكمة الملك عبدالله الثاني الهاشمية واحتضان العم الأب الأمير الحسن وتجاوب الأمير حمزة احبطوا مؤامرة الاخوان المتأسلمين نجح عميد الأسرة الهاشمية الأمير الحسن في حفظ الملك الهاشمي وارث الهاشميين بحكمته المتوارثة فكانت المصالحة ورسالة البيعة من الامير حمزة #ماريا_معلوف

حسنا فعل جلالة #الملك_عبدالله بحصر حل الأمور مع #الأمير_حمزة داخل العائلة ولحكمة #الأمير_حسن، رسالة #الأمير_حمزة أتاحت مناخا معقولا لتجاوز الأمر، ليس من طبائع قادة #الأردن إتباع وسائل عنيفة أو بعيدة عن الحوار ومن ثم الحوار وهو المنهج الذي أنتصر وبسرعة. #حمى_الله_الأردن

راهن الملك عبدالله الثاني على تسوية الامور في إطار الأسرة الهاشمية ، حيث كانت توجيهاته منذ البداية بأن يتم التعامل مع #الامير_حمزه في إطار الأسرة الهاشمية وهي خطوة قطعت الطريق أمام من يحاول توظيف موضوع #حمزة للتدخل في الشأن الأردني ،،