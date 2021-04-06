وفد سعودي رفيع في الأردن يحمل رسالة للملك عبدالله الثاني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، وصول وفد سعودي رفيع يتقدمه وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إلى المملكة حاملا رسالة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني.

استقبل @AymanHsafadi وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة @AymanHsafadi الذي وصل المملكة أمس حاملاً رسالة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أكدت وقوف السعودية الشقيقة إلى جانب المملكة في مواجهة جميع التحديات. 🇯🇴🇸🇦 https://t.co/t6HAkesZ93

وقالت الخارجية الأردنية في بيان: "استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان الذي وصل المملكة أمس حاملًا رسالة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أكدت وقوف السعودية الشقيقة إلى جانب المملكة في مواجهة جميع التحديات ودعمها كل الخطوات التي يتخذها جلالته لحماية الاردن ومصالحه".

وأضاف البيان: "نقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين وتثمينه مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة دومًا للمملكة"، لافتة إلى أن الصفدي والأمير فيصل أكدا على "عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكتين الشقيقتين وقيادتيهما والعمل المستمر على تطويرها في جميع المجالات".

وأكد الوزيران أيضا وفقا للبيان على أن "أمن المملكتين واستقرارها واحد لا يتجزأ وأنهما يقفان معا في مواجهة كل التحديات"، واستعرض الوزيران التطورات في المنطقة وسبل التعامل معها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويكرس الأمن والاستقرار.

حوار أخوي معمق مع وزير خارجية #السعودية الشقيقة @FaisalbinFarhan الذي وصل المملكة أمس حاملًا رسالة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني من أخيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز. أكدنا تضامن المملكتين الشقيقتين في مواجهة جميع التحديات وتطوير العلاقات التاريخية في مختلف المجالات https://t.co/QU42b5oVsB

من جهته نشر الصفدي تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: " حوار أخوي معمق مع وزير خارجية السعودية الشقيقة الذي وصل المملكة أمس حاملًا رسالة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني من أخيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز. أكدنا تضامن المملكتين الشقيقتين في مواجهة جميع التحديات وتطوير العلاقات التاريخية في مختلف المجالات".