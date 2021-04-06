دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، الثلاثاء، على القلق الذي أبدته الخارجية الأمريكية من الحكم على عامل الإغاثة، عبدالرحمن السدحان، مشيرا إلى أن واشنطن كانت ستعبر عن قلقها لو اعتقلت الرياض زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، قبل أن يُقتل.

وكتب بن مساعد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تخيلوا لو أن أمريكا لم تقتل أسامة بن لادن في عهد أوباما وتخيلوا لو أن بن لادن عاد للسعودية وحكمت عليه بالسجن ..تخيلتم؟"، حسب قوله.

وأضاف الأمير السعودي قائلا في التغريدة نفسها: "كنا سنسمع بالتأكيد تصريحًا من واشنطن القلقة من سجن الناشط أسامة بن لادن..!"، وختم قائلا: "تبًا لواشنطن وقلقها.."، على حد تعبيره.

تخيلوا لو أن أمريكا لم تقتل أسامة بن لادن في عهد أوباما وتخيلوا لو أن بن لادن عاد للسعودية وحكمت عليه بالسجن .. تخيلتم؟.. كنا سنسمع بالتأكيد تصريحًا من واشنطن القلقة من سجن الناشط أسامة بن لادن..! تبًا لواشنطن وقلقها..

وكان قد أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر عن قلقه إزاء التقارير المتعلقة بصدور حكم من محكمة مكافحة الإرهاب السعودية على السدحان بالسجن لمدة 20 عاما وفرض منع سفر عليه للمدة نفسها.