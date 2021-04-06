دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وكالة انباء الإمارات إطلاق خدمتها الإخبارية باللغة العبرية ليصل عدد اللغات المتاحة لمابعيها 19، حسبما ذكرت في خبر نشرته الثلاثاء.

وقالت الوكالة في الخبر: "وتوفر هذه الخدمة الإخبارية محتوى إعلاميا متكاملا باللغة العبرية يتضمن مواد خبرية وتقارير مكتوبة ومرئية يتم بثها عبر الموقع الرسمي للوكالة بالإضافة إلى حسابها الرسمي باللغة العبرية على وسائل التواصل الاجتماعي"، وفقا للخبر.

وعلق مدير عام الوكالة، محمد الريسي، على هذا الإطلاق قائلا: "إن الخدمة الإخبارية الجديدة باللغة العبرية تسهم في توفير محتوى إعلامي يبرز التقدم في العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في المجالات كافة وذلك في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي تم توقيعه بين البلدين في شهر سبتمبر من العام الماضي"، حسب قوله.

وتأتي هذه الخطوة في نفس اليوم الذي وصلت فيه أول رحلة مجدولة بين أبوظبي وتل أبيب، وكان على متنها وفدان، دبلوماسي واقتصادي، في رحلة للطيران الاتحاد.