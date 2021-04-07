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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد النائب العام في العاصمة الأردنية، عمان، حسن العبداللات، الأربعاء، أن حظر النشر في قضية الأمير حمزة بن الحسين، يشمل استثناءين، حرية التعبير وفقا للقوانين والتصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وقال العبداللات في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا): "حظر النَّشر في الموضوع المرتبط بسمو الأمير حمزة بن الحسين، والصادر أمس، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك".

وأضاف النائب العام الأردني: "الحظر يستثنى منه ما يعبر عن الآراء وحرية الرَّأي والتَّعبير ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية وخاصة المادتين، 38 ج، د، و39 من قانون المطبوعات والنَّشر"، وفقا لبترا.

وأكد العبداللات أن التصريحات الرسمية حول القضية تستثنى أيضا من قرار حظر النشر حولها.