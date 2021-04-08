"لا تساوي قشرة ثوم".. نتنياهو يغرد عن طرح الملف النووي الإيراني مجددا

بعد تكليفه مجدداً.. ماذا يحدث في حال فشل نتنياهو بتشكيل حكومة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الضوء على عودة المفاوضات فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، مشيرا إلى أن "التاريخ علمنا بأن اتفاقات مع أنظمة مثل النظام الإيراني لا تساوي قشرة ثوم".

الاتفاق النووي مع إيران الذي سمح لها بالمضي قدما نحو تطوير ترسانة من القنابل النووية مطروح مرة أخرى على الطاولة ولكن التاريخ علمنا بأن اتفاقات مع أنظمة مثل النظام الإيراني لا تساوي قشرة ثوم.

جاء ذلك في تغريدة لنتنياهو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الاتفاق النووي مع إيران الذي سمح لها بالمضي قدما نحو تطوير ترسانة من القنابل النووية مطروح مرة أخرى على الطاولة ولكن التاريخ علمنا بأن اتفاقات مع أنظمة مثل النظام الإيراني لا تساوي قشرة ثوم".

وتابع نتنياهو قائلا: "قلت في إطار الكلمة التي ألقاها خلال المراسم الرسمية لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست: اتفاقية نووية تمهد الطريق أمام إيران لامتلاك سلاح نووي - سلاح يهددنا بالإبادة، لن تلزمنا بتاتا".

ويذكر أن الرئيس الإسرائيلي، ريؤوفين ريفلين، قد كلف بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بمهمة تشكيل الحكومة الجديد، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية.