دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الأمير سطام بن خالد آل سعود على رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي وبيانها الذي تناول قضية السعودي عبدالرحمن السدحان، مذكرا بمقطع فيديو للأمير بندر بن سلطان سفير السعودية الأسبق إلى أمريكا.

التاريخ يعيد نفسه فهل من متعظ ⁉️ https://t.co/dDIBkbMPMm

وعلق الأمير على مقطع فيديو بندر بن سلطان في مقابلة سابقة على قناة MSNBC، قائلا: "التاريخ يعيد نفسه فهل من متعظ".

1️⃣ رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تصف حكم شخص كان يدافع عن داعش بأنه عمل وحشي, الوحشية هي ما حدث في سجن غوانتانامو من اعتقالات وتعذيب بدون محاكمات أو محامين لسنين طويلة بتهمة الإشتباه في الإنتماء للقاعدة فقط اشتباه بدون أي دليل تلك هي الوحشية الحقيقية

وأضاف الأمير سطام في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: " رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تصف حكم شخص كان يدافع عن داعش بأنه عمل وحشي، الوحشية هي ما حدث في سجن غوانتانامو من اعتقالات وتعذيب بدون محاكمات أو محامين لسنين طويلة بتهمة الاشتباه في الانتماء للقاعدة فقط اشتباه بدون أي دليل تلك هي الوحشية الحقيقية".

2️⃣ تصريحات الإدراة الأمريكية والشخصيات الحكومية هي تدخل في شؤون الدول الداخلية بذريعة الحقوق وهم أول من يتجاهلها إذا تعارضت مع أمنهم القومي ومصالحهم,كفاكم متاجرة بالحقوق فلقد أصبحت مكشوفة لأصغر مواطن عربي

وتابع قائلا: "تصريحات الإدارة الأمريكية والشخصيات الحكومية هي تدخل في شؤون الدول الداخلية بذريعة الحقوق وهم أول من يتجاهلها إذا تعارضت مع أمنهم القومي ومصالحهم، كفاكم متاجرة بالحقوق فلقد أصبحت مكشوفة لأصغر مواطن عربي".

وكانت نانسي بيلوسي قد قالت في بيان نشرته، الأربعاء إن "الحكم الوحشي على عامل الإغاثة الإنسانية عبد الرحمن السدحان، الذي جاء بعد اختفائه لسنوات طويلة وسجنه دون محاكمة، يعد ظلمًا فادحًا ومروعًا. يستمر هذا الفعل في اعتداء المملكة العربية السعودية المقلق للغاية على حرية التعبير ونمط انتهاكاتها لحقوق الإنسان، والذي يجب إدانته من قبل جميع الأشخاص المحبين للحرية في جميع أنحاء العالم".