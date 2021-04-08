دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، عزم الرئيس قيس سعيد القيام بأول زيارة رسمية له إلى مصر، غدًا الجمعة، وتستمر حتى الأحد المقبل.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن سعيد "يؤدي زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية... بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي".

وأضافت الرئاسة التونسية أن الزيارة تأتي "في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنّة التّشاور والتّنسيق بين قيادتي البلدين".

ولفتت وكالة الأنباء التونسية أن الجانبين سيبحثان "إرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يُلبّي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء".

ويشار إلى أن الرئيس المصري كان قد سارع بالتواصل مع نظيره التونسي، للاطمئنان على سلامته، بعد وصول "طرد مشبوه" إلى قصر الرئاسة في قرطاج أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.