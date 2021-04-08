أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- رفضت تركيا، الخميس، بشدة اتهامها بالتعامل مع رئيسة المفوضية الأوروبية بشكل غير عادل بسبب جنسها، مُضيفة أن فريق بروتوكول الاتحاد الأوروبي وضع خطة اجتماع، بحسب مسؤولين أتراك.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن تركيا دولة راسخة وتعرضت لانتقادات غير عادلة تجاه معاملة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاي ، خلال زيارتها إلى تركيا مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وأضاف أوغلو، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة مع نظيره الكويتي: "لا نريد الخروج ببيان لكن هناك اتهامات غير عادلة تجاه تركيا حول الأهمية التي نوليها للمرأة وبشأن قضايا أخرى".

واُلتقط مقطع فيديو للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، مع رئيسي الاتحاد الأوروبي لحظة محرجة عندما بدا أن رئيسة المفوضية الأوروبية تُركت واقفة بينما يأخذ نظرائها الذكور مقاعدهم على مقعدين خُصصا للقاء.

في الفيديو، تبدو فون دير لاين غير متأكدة من مكان جلوسها، وتشير بيدها اليمنى وتقول "أيهم"، بينما يجلس أردوغان ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل.

وأظهرت اللقطات، التي نشرها الاتحاد الأوروبي، فون دير لاين جالسة على أريكة قريبة، مقابل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

في الاجتماعات السابقة، جلس الرؤساء الثلاثة معًا.

انتشرت الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي والاتهامات بالتمييز بين الجنسين مع نشر الفيديو.

وقال وزير الخارجية التركي إن تركيا ليست غريبة عن التخطيط لبروتوكولات الرؤساء ورؤساء الدول والدبلوماسيين الذين يزورون تركيا.

وتابع أوغلو: "ليست هذه المرة الأولى التي تستقبل فيها تركيا زوارًا. وتقوم تركيا بزيارات على مستويات مختلفة. تتوافق قواعد البروتوكول في تركيا دائمًا مع القواعد الدولية والضيافة التركية. الضيافة التركية المعروفة في جميع أنحاء العالم.

وقال أوغلو: "الأمر نفسه ينطبق على هذه الزيارة أيضًا... في كل زيارة، عندما نذهب أو نقبل الزوار، تجتمع فرق البروتوكول قبل الزيارة وتتحدث عن اللوائح".

وقال وزير الخارجية التركي، إن بلاده لن تشرح ترتيبات الاجتماع والبروتوكولات إذا لم تكن هناك اتهامات بالحادث، وقال:

وأضاف وزير الخارجية أن فريقي البروتوكول التقيا قبل الاجتماع المزمع مع أردوغان وتم تلبية مقترحات الاتحاد الأوروبي قبل الاجتماع.