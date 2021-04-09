دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وسائل إعلام تركية رسمية، الخميس، إن وزارة الخارجية استدعت السفير الإيطالي في أنقرة، بسبب تصريحات لرئيس الحكومة ماريو دراغي وصف خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "ديكتاتور".

وأفادت شبكة "TRT عربي" الرسمية أن الخارجية التركية استدعت السفير الإيطالي في أنقرة على خلفية عبارات لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي قد وصف الرئيس التركي بأنه "ديكتاتور"، وعبّر عن كرهه للطريقة التي يتصرف بها أردوغان تجاه رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي الخميس، مضيفًا أنه شعر بالضيق من إهانة أورسولا فون دير لاين.

وتابع رئيس الوزراء الإيطالي، قائلاً: "مع هؤلاء الديكتاتوريين، نحتاج إلى التعبير بصراحة عن وجهات نظرنا المختلفة، لكننا نحتاج أيضًا إلى أن نكون مستعدين للتعاون من أجل مصالح بلداننا".

وفي وقت سابق الخميس، رفضت تركيا، الخميس، اتهامها بالتعامل مع رئيسة المفوضية الأوروبية بشكل غير عادل بسبب جنسها، مُضيفة أن فريق بروتوكول الاتحاد الأوروبي هو من وضع خطة الاجتماع، بينما نفى الاتحاد ذلك.

واُلتقط مقطع فيديو للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، مع رئيسي الاتحاد الأوروبي لحظة محرجة عندما بدا أن رئيسة المفوضية الأوروبية تُركت واقفة بينما يأخذ نظرائها الذكور مقاعدهم على مقعدين خُصصا للقاء.

في الفيديو، تبدو فون دير لاين غير متأكدة من مكان جلوسها، وتشير بيدها اليمنى وتقول "أيهم"، بينما يجلس أردوغان ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل.

وأظهرت اللقطات، التي نشرها الاتحاد الأوروبي، فون دير لاين جالسة على أريكة قريبة، مقابل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

في الاجتماعات السابقة، جلس الرؤساء الثلاثة معًا.

انتشرت الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي والاتهامات بالتمييز بين الجنسين مع نشر الفيديو.