"عدو نفسه".. عمرو أديب ينتقد محمد رمضان بسبب فيديو "رمي الفلوس"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه الإعلامي المصري عمرو أديب انتقادا للممثل محمد رمضان، بسبب فيديو "رمي الفلوس" الذي أثار غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الرجل أصبح عدو نفسه".

وقال أديب في البرنامج الذي يقدمه عبر قناة MBC مصر إن رمضان أراد إيصال رسالة أن الأموال لا تعنيه، وذلك بعد أن خسر قضيته مع الطيار أشرف أبو اليسر، وغُرم 6 ملايين جنيه مصري.

ووصف الإعلامي المصري تصرف مواطنه بعد الحكم بـ"المستفز" للشعب المصري، لافتا إلى أن ما هكذا يتم التعامل مع قضية خاسرة في المحاكم المصرية.

وقال أديب عن رمضان إنه أصبح "عدو نفسه" لافتا إلى أنه لا يعرف ماذا يدور برأس الممثل وأنه يخسر جزءا من محبيه بمثل هذه التصرفات.

واكن قد أثار رمضان جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو وهو يرمي الأمول في حوض سباحة، ثم نشر فيديو آخر ووهو يرمي الأموال لحيوان مفترس يربيه في منزله.