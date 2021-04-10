دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأ قادة الإمارات والسعودية، السبت، الملك عبدالله الثاني بمئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في حسابه عبر تويتر: "أبارك لأخي الملك عبدالله الثاني وشعبه الشقيق بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية".

وعبّر الشيخ محمد بن زايد عن تمنياته "بدوام الاستقرار والتنمية وأن يستمر الأردن في موقعه العربي والدولي، صوت العقل والحكمة، وأن تكون مئويته منطلقاً لمزيد من التقدم والازدهار".

أبارك لأخي الملك عبدالله الثاني وشعبه الشقيق بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية .. أخلص التمنيات بدوام الاستقرار والتنمية وأن يستمر الأردن في موقعه العربي والدولي، صوت العقل والحكمة، وأن تكون مئويته منطلقاً لمزيد من التقدم والازدهار..وكل عام والأردن بخير. https://t.co/oE8nUrg8uD

من جانبه، قال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي: "في مئوية الأردن الشقيق.. نبارك لشعب النشامى ولأخي الملك عبدالله هذه المئوية".

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن "للأردن محبة لدى شعب الإمارات وقادته منذ تأسيس الدولة.. وما زال الأردن عمقاً عربياً صامداً بحكمة قيادته والتفاف شعبه. حفظ الله الأردن وأدام عليها عزها. وأدام الأخوّة والمحبة بين شعبينا".

محمد بن راشد: في مئوية الأردن الشقيق .. نبارك لشعب النشامي ولأخي الملك عبدالله هذه المئوية.. للأردن محبة لدى شعب الإمارات وقادته منذ تأسيس الدولة.. وما زال الأردن عمقاً عربياً صامداً بحكمة قيادته والتفاف شعبه.. حفظ الله الأردن وأدام عليها عزها.. وأدام الأخوّة والمحبة بين شعبينا.. https://t.co/xSx26prfJ6

وفي وقت سابق السبت، وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقيات تهنئة إلى الملك عبدالله الثاني، أعربا خلالها عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيا لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة المزيد من التقدم والرقي"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.