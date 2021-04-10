الإمارات تختار أول رائدة فضاء عربية.. ومحمد بن راشد: نبارك للوطن

بعد وصول"مسبار الأمل" الإماراتي إلى مداره.. هذا ما يميز كوكب المريخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئس مجلس الوزراء نائب رئيس الدولة في الإمارات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، عن اختيار رائدي فضا إمارتيين جديدين بينهما أول رائدة فضاء عربية.

وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "نعلن بحمدالله اليوم عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد .. بينهم أول رائدة فضاء عربية .. نورا المطروشي ومحمد الملا .."، حسب قوله.

وأضاف حاكم دبي في التغريدة نفسها قائلا: " تم اختيارهم من بين أكثر من ٤٠٠٠ متقدم .. وسيبدأ تدريبهم قريباً ضمن برنامج ناسا لرواد الفضاء.. نبارك للوطن بهم .. ونعول عليهم لرفع اسم الامارات في السماء"، على حد تعبيره.

نعلن بحمدالله اليوم عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد .. بينهم أول رائدة فضاء عربية .. نورا المطروشي ومحمد الملا ... تم اختيارهم من بين أكثر من ٤٠٠٠ متقدم .. وسيبدأ تدريبهم قريباً ضمن برنامج ناسا لرواد الفضاء.. نبارك للوطن بهم .. ونعول عليهم لرفع اسم الامارات في السماء. https://t.co/5frAJQePO5

وأرفق الشيخ محمد بن راشد تغريدته بمقطع فيديو يُظهر العمل الذي قامت به دولة الإمارات على صعيد تطوير منظومة الفضاء الخاصة بها، والتي كان آخر إنجازاتها وصول "مسبار الأمل" إلى المريخ.