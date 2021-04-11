مصر تعلن أول أيام شهر رمضان.. والسعودية تعقد جلسة أخرى لتحري رؤية الهلال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء الأحد، أن يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل/ نيسان هو أول أيام شهر رمضان، فيما أعلنت المحكمة العليا السعودية أنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال رمضان، الأحد، وستعقد جلسة أخرى لتحري رؤية الهلال مساء الاثنين.

وقال مفتي مصر الدكتور شوقي علام، في مؤتمر لإعلان نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان، إن "دار الإفتاء المصرية استطلعت هلال شهر رمضان المبارك بعد غروب شمس يوم الأحد وقد تحقق لدينا شرعا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجرية".

وأضاف علام: "وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الاثنين هو المتمم لشهر شعبان وأن يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021 هو أول أيام شهر رمضان لعام 1442 هجرية".

في الوقت نفسه، أعلنت المحكمة العليا السعودية، في بيان، أنها "عقدت جلسة، مساء الأحد، الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة".

وأضاف البيان: "وللأسباب التي أشارت إليها المحكمة في إعلانها، ستعقد جلسة مساء يوم غدٍ الاثنين، وتصدر قراراً بهذا الشأن، وسيتم إعلانه حسب المتبع".