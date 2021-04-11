دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في أول ظهور للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، برفقة أخيه غير الشقيق، الأمير حمزة بن الحسين، منذ الأحداث الأخيرة، زار أبناء الملك الحسين وأخوه، الأمير الحسن بن طلال، وأمراء آخرون من العائلة المالكة، بالإضافة إلى ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، "صرح الشهيد"، الأحد، في الذكرى المئوية لتأسيس الدولة الأردنية.

وفي صورة نشرتها قناة "المملكة" الأردنية الرسمية، ظهر أبناء الملك الحسين: الملك عبدالله الثاني (يرافقه ولي العهد)، والأمير حمزة بن الحسين والأمير فيصل بن الحسين والأمير علي بن الحسين والأمير هاشم بن الحسين والأمير راشد بن الحسن، إلى جانب عمهم الأمير الحسن بن طلال، وكل من الأمير رعد بن زيد والأمير غازي بن محمد والأمير طلال بن محمد، في زيارة إلى "ًصرح الشهيد".

ونشر الديوان الملكي الأردني صورا أخرى للأمراء وهم يقرؤون الفاتحة على روح الملك المؤسس، الملك عبدالله الأول، وعلى روح الملك طلال وعلى روح الملك الحسين بن طلال.

جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وأصحاب السمو الأمراء الحسن بن طلال، وفيصل بن الحسين، وعلي بن الحسين، وحمزة بن الحسين، وهاشم بن الحسين وغازي بن محمد وراشد بن الحسن يقرؤون الفاتحة على روح المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك المؤسس https://t.co/nx8B9X3dDS

جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وأصحاب السمو الأمراء الحسن بن طلال، وفيصل بن الحسين، وعلي بن الحسين، وحمزة بن الحسين، وهاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن يقرؤون الفاتحة على روح المغفور له جلالة الملك طلال https://t.co/D5GBb48F3v

جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وأصحاب السمو الأمراء الحسن بن طلال، وفيصل بن الحسين، وعلي بن الحسين، وحمزة بن الحسين، وهاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن يقرؤون الفاتحة على روح المغفور له، جلالة الملك الحسين https://t.co/qIbXlz5TBb

ووضع العاهل الأردني إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول، وقرأ الأمراء الفاتحة داخل الصرح، وفقا لقناة المملكة.

الملك وولي العهد وعدد من الأمراء يزورون الأضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة #عاجل #مئوية_الدولة_الأردنية #وتستمر_المسيرة #هنا_المملكة https://t.co/NHwN4PICxx

وهذا أول ظهور للملك عبدالله الثاني إلى جانب الأمير حمزة بعد الأحداث الأخيرة التي أدت إلى اعتقال عدد من المقربين من الأمير ووضعه في منزله ومنعه من الخروج لمقابلة الناس باستثناء عائلته.

يذكر أن الملك عبدالله كان قد أعلن أنه قرر حل الأمر مع الأمير حمزة داخل الأسرة الهاشمية، وأوكل الأمير الحسن برأب الصدع، ما أسفر عن توقيع الأمير حمزة عن بيان يضع نفسه فيه بين يدي الملك وولي عهده.