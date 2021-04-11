دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، أن المستوى الأول للتصميمات التي قدمها الجانب الإثيوبي لسد النهضة كان فيه مشاكل تقنية مشيرا إلى أن مصر جاهزة للتعامل مع السيناريو الأسوأ في حال حدوث انهيار في السد بعد ملءه.

وقال عبدالعاطي في مقابلة عبر برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب: " أعمل دائما على السيناريو الأكثر سوءا لأننا لا نمتلك جميع البيانات وهناك مستويات للتصميمات، وأُطلعنا على المستوى الأول من التصميمات وكان فيه مشاكل ورفض (الجانب الإثيوبي) تقديم المستوى الثاني من التصميم، ما يؤشر على وجود مشاكل يرغبون بإخفائها"، حسب قوله.

وأضاف عبدالعاطي قائلا إن بلاده يجب أن تكون جاهزة عبر بناء قنطرة حول السد العالي من أجل التصريف وسدود في منخفضات توشكا ما سيكلف 20 مليار جنيه، لحماية مصر في حال انهيار سد النهضة.

وأكد الوزير المصري أن القاهرة لن تنتظر ظهور مشاكل تقنية في السد حتى تعالج الأمر، مؤكدا أن بلاده بدأت منذ 5 سنوات باتخاذ إجراءات لترشيد مياه تحسبا لأي طارئ.

وبشأن طلب الجانب الإثيوبي تبادل المعلومات مع مصر، قال عبدالعاطي إن تبادل المعلومات يأتي في إطار تطبيق اتفاقية، ولا وجود لاتفاقية حول القضية حتى اللحظة، وأما عن معلومات تتعلق بحالة السد وعملية الملء فإن مصر لديها معلومات أكثر من أديس أبابا في هذا الصدد، حسب قوله.