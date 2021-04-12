الأول منذ "بيان العُلا".. اتصال هاتفي بين أمير قطر والسيسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تبادل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الإثنين، في اتصال هاتفي جمعهما.

وجاء في خبر نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية: "تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في اتصال هاتفي أجراه سموه عصر اليوم".

من جانبها، لم تعلن الرئاسة المصرية عن تفاصيل هذا الاتصال بعد، إذ تعد هذه المرة الأولى التي يجري فيها السيسي وأمير قطر اتصالا هاتفيا منذ "بيان العُلا".

وكانت مصر إحدى الدول الأربع التي فرضت مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على قطر عام 2017، قبل أن توقع على بيان العُلا الذي وضع الخطوط العريضة للمصالحة بين الدول الخمس.