دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت الرئاسة المصرية عما دار في الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشيرة إلى أن الأول شكر الثاني على اتصاله وتهنئته بحلول شهر مضان.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "تلقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر للتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك".

وأضاف المتحدث قائلا: "واوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عبر خلال الاتصال عن شكره لأمير دولة قطر على تهنئته بهذه المناسبة المباركة، داعياً الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات".

وكانت قد أعلنت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن تبادل التهاني بين الشيخ تميم بن حمد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان.

يذكر أن هذا الاتصال هو الأول بين السيسي وأمير قطر منذ التوقيع على "بيان العُلا" في السعودية في 5 يناير/كانون ثاني من عام 2021.