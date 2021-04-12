إيران تلقي اللوم على إسرائيل بحادثة مفاعل نطنز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، باللوم على إسرائيل في الحادثة التي تعرض لها مفاعل نطنز، الأحد، متعهدا بالانتقام وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقال ظريف وفقا للوكالة الإيرانية: "مسؤولو الكيان الصهيوني كانوا قد أعلنوا بصراحة انهم لن يسمحوا بأي تقدم على صعيد رفع الحظر عن إيران، وهم يتصورون اليوم انهم حققوا أهدافهم، لكنهم سيتلقون الرد بمزيد من التطوير على الصعيد النووي في إيران".

وأكد ظريف على أن "منشأة نطنز النووية هي اليوم اقوى من السابق وإذا تصور العدو اننا ضعفنا في المفاوضات النووية، فأن الذي سيحصل هو ان هذا العمل الجبان سيقوي موقفنا في المفاوضات، وعلى أطراف الحوار ان تعلم انها اذا كانت تواجه مؤسسات التخصيب في ايران وهي تعمل بأجهزة الجيل الاول، فإن بالإمكان امتلاء منشأة نطنز بأجهزة الطرد المركزي المتطورة ذات القدرة المضاعفة على التخصيب".

وأكد ظريف على "ضرورة انتباه النخبة والمواطنين كي لا يقعوا في الفخ الذي نصبه الكيان الصهيوني"، موضحا أن "الصهاينة يريدون الانتقام من الشعب الإيراني للنجاحات التي حققها في مسار رفع الحظر الظالم، لكننا لن نسمح بذلك وسننتقم من الصهاينة على ممارساتهم".

ويبدو أن قائد الجيش الإسرائيلي لمح إلى احتمال وجود دور لبلاده في حادث وقع في مفاعل نطنز النووي في إيران، حدث وصفه رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بأنه "عمل إرهابي" (شاهد الفيديو بالأعلى)