دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدات حول الأحداث الأخيرة التي شهدها الأردن وما وصفه بـ"خطة لاستبدال النظام الأردني".

ما حصل مؤخراً في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة كان يخطط له منذ فترة طويلة من بعض مسؤولين الإدارة الأميركية السابقة وإحدى دول المنطقة بهدف استبدال النظام الحالي في الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني.

وقال حمد بن جاسم في تغريداته: "ما حصل مؤخراً في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة كان يخطط له منذ فترة طويلة من بعض مسؤولين الإدارة الأميركية السابقة وإحدى دول المنطقة بهدف استبدال النظام الحالي في الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني.. وكان السبب الرئيسي وراء تلك المحاولة الفاشلة وقوف الملك عبد الله ضد أي تطبيع على حساب القضية الفلسطينية أو ما أصبح يسمى ’بالعهد الابراهيمي‘ فكان ذلك الموقف عقبة أمام تلك المخططات.. أما آن الأوان لتتوقف هذه المغامرات التي تضعف منطقتنا وتجعل الغير يستخف بنا".

وكان السبب الرئيسي وراء تلك المحاولة الفاشلة وقوف الملك عبد الله ضد أي تطبيع على حساب القضية الفلسطينية أو ما أصبح يسمى "بالعهد الابراهيمي" فكان ذلك الموقف عقبة أمام تلك المخططات. أما آن الأوان لتتوقف هذه المغامرات التي تضعف منطقتنا وتجعل الغير يستخف بنا.

وأضاف: "إن استقرار الأردن مهم لمجلس التعاون بشكل رئيسي، واستقرار الحكم فيه، بل ودعمه واجب لأننا نحتاج مزيداً من الاستقرار والمصداقية في منطقتنا خدمة لمصالحنا، كما ذكرت في تغريدتي السابقة".

جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وأصحاب السمو الأمراء الحسن بن طلال، وفيصل بن الحسين، وعلي بن الحسين، وحمزة بن الحسين، وهاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن يقرؤون الفاتحة على روح المغفور له جلالة الملك طلال https://t.co/D5GBb48F3v

تغريدات حمد بن جاسم أتت في اليوم ذاته الذي نشر فيه الديوان الملكي الأردني صورا للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، برفقة أخيه غير الشقيق، الأمير حمزة بن الحسين، منذ الأحداث الأخيرة، زار أبناء الملك الحسين وأخوه، الأمير الحسن بن طلال، وأمراء آخرون من العائلة المالكة، بالإضافة إلى ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، "صرح الشهيد"، الأحد، في الذكرى المئوية لتأسيس الدولة الأردنية.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء حول تغريدات الشيخ حمد بن جاسم:

صرح رئيس وزراء #قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم بأن #أمريكا ودولة بالمنطقة وراء محاولة الانقلاب الأخيرة في #الأردن. الغريب أن كل التعليقات متفقة على اسم الدولة التي لم يصرح بها !! https://t.co/A4nHvPruSe

حمد بن جاسم يحاول اشعال فتنه اخرى عبر تغريدات خبيثه يهمز ويلمز فيها ويوزع اتهامات لابعاد الشبهه عن نظام #قطر محاولا الضرب من تحت الحزام ، اكثر شخص مقهور من فشل العملية الانقلابيه هو بن جبر. حفظ الله الاردن من شرور الحمدين ونثق في قدرة ملك الاردن على وئد اي فتنه.

ليش الذباب شاد حيله على تغريدة حمد بن جاسم؟ وكأن لسان حالهم يقول "كاد المريب أن يقول خذوني" https://t.co/qzsWGpJ44Z