تغريدات حمد بن جاسم حول "خطة دولة بالمنطقة لاستبدال نظام الأردن" تثير تفاعلا بتويتر

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدات حول الأحداث الأخيرة التي شهدها الأردن وما وصفه بـ"خطة لاستبدال النظام الأردني".

وقال حمد بن جاسم في تغريداته: "ما حصل مؤخراً في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة كان يخطط له منذ فترة طويلة من بعض مسؤولين الإدارة الأميركية السابقة وإحدى دول المنطقة بهدف استبدال النظام الحالي في الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني.. وكان السبب الرئيسي وراء تلك المحاولة الفاشلة وقوف الملك عبد الله ضد أي تطبيع على حساب القضية الفلسطينية أو ما أصبح يسمى ’بالعهد الابراهيمي‘ فكان ذلك الموقف عقبة أمام تلك المخططات.. أما آن الأوان لتتوقف هذه المغامرات التي تضعف منطقتنا وتجعل الغير يستخف بنا".

وأضاف: "إن استقرار الأردن مهم لمجلس التعاون بشكل رئيسي، واستقرار الحكم فيه، بل ودعمه واجب لأننا نحتاج مزيداً من الاستقرار والمصداقية في منطقتنا خدمة لمصالحنا، كما ذكرت في تغريدتي السابقة".

تغريدات حمد بن جاسم أتت في اليوم ذاته الذي نشر فيه الديوان الملكي الأردني صورا للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، برفقة أخيه غير الشقيق، الأمير حمزة بن الحسين، منذ الأحداث الأخيرة، زار أبناء الملك الحسين وأخوه، الأمير الحسن بن طلال، وأمراء آخرون من العائلة المالكة، بالإضافة إلى ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، "صرح الشهيد"، الأحد، في الذكرى المئوية لتأسيس الدولة الأردنية.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء حول تغريدات الشيخ حمد بن جاسم:

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