دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – برز اسم الإعلامي السعودي، أحمد الشقيري، ضمن أكثر الأسماء تداولا على محرك البحث "عوعل" خلال الساعات الماضية، بسبب عودته في شهر رمضان لتقديم برنامج "سين"، وذلك بعد انقطاع دام سنوات منذ آخر موسم قدمه لبرنامج "خواطر".

ونشر الشقيري عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام فيديو ترويجيا للبرنامج يقول فيه: "عندما نمشي في هذه المسيرة نعرف أنه طريق وطريق الكل لازم يشارك فيه، التحسين لا يحصل بضغطة زر، الصورة لا تتكلم عن كم سنة استغرقهم الأمر".

وذكرت وسائل إعلام عدة أن البرنامج الجديد سيتطرق إلى المشاريع التي نفذتها الششرطات السعودية في مناطق عدة في المملكة.

وغاب الشقيري عن تقديم برنامج خواطر منذ عام 2015، وذلك بعد 11 جزءا كان برنامجه ضمن الأشهر في المنطقة والأكثر متابعة، نظرا للقيم والمبادئ والأفكار التي كان يطرحها.

وتفاعل عدد من المغردن مع الإعلان على موقع تويتر معربين عن سعادتهم بعودة الشقيري إلى الموسم الرمضاني هذا العام.