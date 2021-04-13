مصر.. الحجز على سفينة "إيفرغيفن" وطلب تعويضات بـ900 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت السلطات المصرية التحفظ على سفينة الحاويات العملاقة "إيفرغيفن"، التي جنحت وعطلت الملاحة في قناة السويس لمدة أسبوع قبل تعويمها، وفقا لما نقله موقع صحيفة "الأهرام" عن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وذكر موقع "الأهرام" أن "الفريق ربيع أكد أنه تم التحفظ على السفينة لعدم سدادها مبلغ قدره ٩٠٠ مليون دولار، هي قيمة ما تسببت فيه السفينة الجانحة من خسائر للهيئة فضلً عن التعويم وعملية الصيانة وذلك بموجب حكم قضائي أصدرته محكمة الإسماعيلية الاقتصادية".

وأضافت الأهرام أن الهيئة استندت في تقديرها للرسوم الواردة في لائحة الإرشاد المعمول بها داخل هيئة قناة السويس، واستندت في طلبها بالحجز التحفظي على السفينة، على المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية والتي تختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية بالنظر فيها.

ولا تزال أسباب حادث جنوح السفينة قيد التحقيق من قبل السلطات المصرية، وقالت قناة السويس إن السفينة كانت تحمل نحو 20 ألف حاوية سيتم حجزها لحين حل الخلاف.

وقالت الشركة اليابانية المالكة للسفينة، شوي كيسين كايشا، إن شركات التأمين والمحامين يعملون على التعويضات، ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات.