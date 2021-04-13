بعد يوم من اتصاله بالسيسي.. أمير قطر يتحدث مع ولي العهد السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد يوم من اتصاله بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، هنأه فيه بمناسبة حلول شهر رمضان، الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن أمير قطر أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي هنأه فيه بحلول شهر رمضان.

وكان قد أعلنت الرئاسة المصرية الإثنين، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أجرى اتصالا هاتفيا بالسيسي هنأه فيه بحلول الشهر.

وقد التقى أمير قطر بولي العهد السعودي في "قمة العُلا" في المملكة في ينيار/كانون ثاني الماضي، حيث وقعت أطراف الأزمة الخليجية على "بيان العُلا" الذي تضمن مبادئ المصالحة بين الدول الخمس.