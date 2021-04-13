جواد ظريف لـCNN: البرنامج النووي غير قابل للتفاوض وعلى أمريكا الوفاء بوعودها

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت إيران، الثلاثاء، أنها ستزيد عدد أدهزة الطرد المركزي بمقدار 1000 وسترفع طاقة منشأة نطنز النووية بـ50%.

وستستبدل طهران الأجهزة التي تضررت بسبب "الهجوم" الذي تعرضت له المنشأة الأحد، وفقا لوكالة مهر شبه الرسمية الإيرانية.

وأعلن الممثل الدائم لإيران في الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة، كاظم غريب أبادي، أن الجيل الجديد من الأجهزة ستزود به المنشأة النووية، بالإضافة إلى معايير تقنية أخرى سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق الأسبوع الحالي، وفقا لمهر.

وفي وقت سابق الثلاثاء، ادعى نائب إيراني وهو رئيس مركز البحوث في البرلمان الإيراني، خلال مقابلة مع قناة رسمية إيرانية أن آلاف أجهزة الطرد المركزي تضررت بسبب الهجوم "التخريبي" الذي وقع الأحد على محطة نطنز.

وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوصين حول الملف النووي، عباس عرقجي، الثلاثاء، في رسالة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن التخصيب اليورانيوم سيرتفع إلى نسبة 60% الأربعاء، وفقا لوسائل إعلام رسمية إيرانية.