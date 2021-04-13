دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، رسالة إلى شعوب الدول العربية التي طبعت علاقاتها مع دولته بمناسبة حلول شهر رمضان، وأعرب عن أمنياته بان يتم التوصل للمزيد من اتفاقيات السلام.

وقال نتنياهو في كلمة مصورة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "منذ شهر رمضان الماضي توصلنا إلى أربع اتفاقيات سلام مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، حيث عززنا العلاقات التي تربطنا ببعضنا البعض"، حسب قوله.

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلي قائلا: "جعلنا منطقتنا مكانا يتمتع بقدر أكبر من الأمان والهدوء والازدهار"، حسب تعبيره.

بالفيديو: تهنئتي لمن بمناسبة حلول شهر #رمضان المبارك. كل عام وأنتم بألف خير. https://t.co/4hRjGg5W2q

وأعرب نتنياهو عن أمنياته بتوقيع المزيد من اتفاقيات السلام مع الدول العربية، قائلا: "نبعث بتحياتنا إلى مواطني هذه الدول وإلى جيراننا المسلمين في مصر والأردن والعالم بأسره ونأمل بأن تنضم دول أخرى قريبا إلى دائرة السلام".

يذكر أن إسرائيل كانت قد وقعت اتفاقيات سلام خلال عام 2020 مع 4 دول عربية، بدأتها بالإمارات والبحرين فيما يعرف بـ"الاتفاقيات الإبراهيمية" وألحقتها باتفاقيتين مع المغرب والسودان.