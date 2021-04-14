دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تبنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، قرارًا بالإجماع بشأن مدينة القدس القديمة وأسوارها، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية رسمية.

وحسب قناة "المملكة" الرسمية، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، الأربعاء، إن تبني المجلس التنفيذي لليونسكو "القرار جاء نتيجة جهد دبلوماسي أردني بالتنسيق مع الأشقاء في دولة فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة".

واعتبر الفايز أن القرار يؤكد على الموقف الأردني تجاه البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، موضحًا أن القرار جدد التأكيد على اعتبار الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغية وباطلة، وفقا لمتحدث الخارجية الأرنية.

وقال الفايز إن القرار يؤكد على قرارات اليونسكو الخاصة بالقدس "التي عبرت جميعها عن الأسف نتيجة فشل إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، في وقف أعمال الحفر وإقامة الأنفاق وكافة الأعمال غير القانونية والمدانة في القدس الشرقية وفق قواعد القانون الدولي".

وثبّت قرار اليونسكو تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد، حسب المتحدث.

وطالب القرار بسرعة تعيين ممثل دائم للمديرية العامة في البلدة القديمة للقدس لرصد الإجراءات ضمن اختصاصات المنظمة، وإرسال بعثة رصد تفاعلي من اليونسكو إلى القدس بشأن إجراءات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي.