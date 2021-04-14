روحاني يرحب بمواقف الدوحة الإقليمية باتصال مع أمير قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رحّب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بمواقف قطر من القضايا الإقليمية وذلك في اتصال جمعة بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن روحاني أكد في اتصاله على "ضرورة حل وتسوية القضايا والازمات الاقليمية في المنطقة عن طريق الحوار والتفاوض خاصة أزمة اليمن وأكد خطورة تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة".

وقال الرئيس الإيراني إن "السبيل الناجح الوحيد لتوفير الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو حل وتسوية القضايا عبر الطرق السلمية وتحمل المسؤوليات والأخذ بنظر الاعتبار المصالح الجماعية ونعتقد بان العسكرة لا يمكنها حل مشاكل المنطقة".

ونقلت الوكالة الإيرانية في تقريرها أن أمير قطر "جدد دعوته للرئيس روحاني للقيام بزيارة إلى الدوحة لتبادل وجهات النظر عن قرب حول القضايا الثنائية والإقليمية".