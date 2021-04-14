وزير الخارجية التركي: اجتماع مرتقب مع مصر وبدء مرحلة جديدة في العلاقات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو أن العلاقات بين تركيا ومصر تشهد "بدء مرحلة جديدة"، بعد سنوات من توتر العلاقات إثر الإطاحة بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

وقال وزير الخارجية التركي، في تصريحات للصحفيين، إن "هناك اجتماعاً تركياً - مصرياً مرتقباً على مستوى مساعدي وزيري خارجية البلدين، وإن العمل جار لتحديد الموعد"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأضاف جاويش أوغلو: "مرحلة جديدة بدأت في العلاقات بين تركيا ومصر، وقد تكون هناك زيارات ومباحثات متبادلة في هذا الإطار".

وتابع بالقول إن مسألة تعيين سفير لدى مصر لم تتم مناقشتها بعد، لكن يمكن طرح الموضوع في الاجتماع الذي سيعقد على مستوى مساعدي وزيري الخارجية.