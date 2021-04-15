دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الداعية السعودي عادل الكلباني، الخميس، إصابته بفيروس كورونا، بعد تلقيه جرعتي لقاح مضاد للوباء.

وقال الكلباني، في مقطع فيديو جرى تناقله، إنه ثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد أن أجرى فحصًا كانت نتيجته إيجابية.

وأشار الكلباني إلى أنه توجه للفحص بعد أن اكتشف عدم قدرته على شم رائحة عطر أعطاه له أحد الأشخاص.

وأضاف خطيب وإمام مسجد المحيسن في العاصمة السعودية الرياض، أن أُصيب رغم مرور 13 يومًا على تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح.

وقال الداعية إن وزارة الصحة السعودية سبق أن أوضحت أنه ينبغي مرور ما بين 14 إلى 21 يومًا على تلقى الجرعة الثانية حتى تنشط مناعة الجسم ضد عدوى كورونا.

وعاتب البعض الكلباني، معتبرين أن إعلانه الإصابة رغم تلقيه اللقاح "تسبب في تردد كثيرين في أخذ اللقاح". ومن جانبه رد الداعية، الخميس، قائلا: "بالعكس، لعلها رسالة لمن أخذ اللقاح أن لا يترك الأخذ بالاحترازات الوقائية".