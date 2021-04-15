دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال علي خامنئي، المرشد الأعلى بإيران، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى فرض كلامها الباطل فيما يتعلق بمفاوضات الاتفاق النووي، لافتا إلى أن "الأوروبيين يُقرّون في بعض الاجتماعات الخاصة مع مسؤولينا بأن الحقّ مع إيران".

لا تسعى #أمريكا عبر المفاوضات إلى قبول القول الحقّ، بل إلى فرض كلامها الباطل. حتى أن الأوروبيين يُقرّون في بعض الاجتماعات الخاصة مع مسؤولينا بأن الحقّ مع إيران، ويؤيّدون سياستنا بضرورة رفع الحظر أولاً.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لخامنئي على صفحته بتويتر، حيث قال: "لقد أعلنّا سياسة إيران بشأن الاتفاق النووي.. يجب رفع الحظر أولاً. ينبغي أن نطمئن، فإذا تم ذلك، سنعمل ما هو واجبنا، لأن هؤلاء لم يفوا بوعودهم عشرات المرات، وما زالوا".

وتابع قائلا: "لا تسعى أمريكا عبر المفاوضات إلى قبول القول الحقّ، بل إلى فرض كلامها الباطل. حتى أن الأوروبيين يُقرّون في بعض الاجتماعات الخاصة مع مسؤولينا بأن الحقّ مع إيران، ويؤيّدون سياستنا بضرورة رفع الحظر أولاً.. هؤلاء الأوروبيون أنفسهم يتبعون لأمريكا في اتخاذ قرارهم، لأنهم ليس لديهم أيّ استقلال حقاً، وأمريكا متجبّرة أيضاً. العروض التي يقدمونها عروض متكبرة ومُهينة، ولا يمكن حتى النظر فيها".

وأضاف: "على مسؤولينا أن يلتفتوا كي لا يصير التفاوض مُستنزفاً، وألا تجعله الأطراف يظل يتمدد هكذا، لأن ذلك يضر بالبلاد.. نتمنى أن يمضوا في هذا الشأن، إن شاء الله، بعيون مفتوحة، وبقلب قوي، وبالتوكل على الله، وبذكر «حسبنا الله ونعم الوكيل»، وأن تشمل التوفيقات الإلهية حالهم، وأن يُسعدوا الشعب".