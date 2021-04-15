دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعرضت قاعدتان شمال العراق إلى هجمات صاروخية، مساء الأربعاء، إحداهما للتحالف الدولي - الذي تقوده الولايات المتحدة - في داخل مطار أربيل بإقليم كردستان، وأخرى لقوات تركية بقاعدة بعشيقة في الموصل.

وقالت وزارة الداخلية في إقليم كردستان بشمال العراق، إن مطار أربيل تعرض لهجوم بطائرة مسيرة، ، مساء الأربعاء، استهدف قاعدة لقوات التحالف الدولي داخله.

وأضافت وزارة الداخلية في كردستان، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أنه "بعد التحقيق في سبب الانفجار الذي وقع الليلة في مطار أربيل الدولي، تبين أن الهجوم نفذته شركة تي إن تي درون ووجهت إلى قاعدة قوات التحالف داخل المطار".

وأشار البيان إلى أنه" لم تقع إصابات ولم تلحق سوى أضرار مادية بمبنى"، لافتة أن "التحقيقات ما تزال مستمرة لتحديد مصدر ومكان الكذبة".

وأفادت وكالة الأنباء العراقية أن الأجهزة الأمنية في كردستان أغلقت مداخل مطار أربيل بعد الهجوم.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية، عبر حسابها في تويتر، مقتل أحد جنودها في استهداف قاعدة بعشيقة (شمال شرق مدينة الموصل) بشمال العراق بثلاثة صواريخ "أحدها سقط في منطقة القاعدة وأدى إلى استشهاد جندي وإصابة طفل جراء سقوط صاروخين في المناطق السكنية المحيطة".