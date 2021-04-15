الأردن.. محكمة الاستئناف تبت بقضية فتاة قالت "أبوي أحسن من الملك"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت محكمة الاستئناف في الأردن، الخميس، أن الفتاة، آثار الدباس، ليست مسؤولة عن جرم "إطالة اللسان" وذلك بعد توجيه هذه التهمة لها عقب كتابة تدوينة على صفحتها بفيسبوك قالت فيها "أبوي أحسن من الملك".

#ورد_الآن | مصدر قضائي لوكالة بترا: محكمة الاستئناف توصلت إلى أنَّ البينات المقدمة في سياق الدعوى تدلل على ان المستأنفة لم تكن تقصد الاساءة لجلالة الملك أو النيل من كرامته واعتباره الأدبي بأي شكل من الأشكال #عاجل #الأردن #هنا_المملكة

جاء ذلك وفقا لما نقلته قناة المملكة الحكومية بالأردن عن مصدر، حيث ذكرت: " محكمة الاستئناف توصلت إلى أنَّ البينات المقدمة في سياق الدعوى تدلل على ان المستأنفة لم تكن تقصد الاساءة لجلالة الملك أو النيل من كرامته واعتباره الأدبي بأي شكل من الأشكال".

وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني قد أجرى اتصالا مع الفتاة وفقا لما نشرته على صفحتها بفيسبوك، قائلة: ""أفتخر اليوم بتلقي مكالمة من جلالة سيدنا الأب والقائد والملك حيث تم إنصافي من جلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وقال لي بلسانه: ’خلي المعنوية عالية وأنت أخت لي بإذن الله‘".

وانتشرت قضية الدباس عبر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، إثر صدور حكم قضائي عليها بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، بعد أن تقدمت سيدة أخرى بشكوى ضدها عقب مشادة كلامية دارت بينهما في أحد الأماكن العامة.

وبحسب رواية الفتاة الثلاثينية، فقد نتج عن المشادة أثناء محاولة الاصطفاف للسيارات قول المشتكية "أنا بسوق أحسن منك ومن أبوك"، فما كان من الدباس إلا أن طلبت منها عدم الإساءة إلى والدها المتوف منذ عشرين عامًا.