مشعل بن ماجد يتصدر بحث غوغل السعودية بعد تعيينه مستشارا للملك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصر الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، قائمة أبرز الموضوعات التي يتم البحث عنها على محرك البحث غوغل في المملكة العربية السعودية، صباح الخميس.

الأمير مشعل بن ماجد يشغل منصب محافظ مدينة جدة، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الكلمة المسجلة له على الموقع الرسمي لمحافظة جدة والتي قال فيها: "جدة مدينة متفردة في كل شيء.. مدينة تجمع بين عبق التاريخ واصالة الماضي وبين زخم التطور والحداثة وذلك في تمازج فريد جعل منها حالة شديدة الخصوصية ومدينة يجد كلٌ فيها مبتغاة علماً ودراسةً وتاريخاً وسياحةً وتجارةً.. بينما التجوال في ربوعها ومعالمها يقتضي تفرغاً وتأملاً في الثراء والتنوع لأن جدة تفوق المفهوم المتعارف عليه للمدن لتصبح في واقع الأمر كتاباً مفتوحاً ينهل الجميع من فيضه فيزدادون تعلقاً بهذه المدينة العريقة.. ومن هذا المنطلق نرحب بكم زائرين ومتصفحين ومتجولين عبر هذا الموقع على شبكة الانترنت مؤكدين تواصل الجهود لتطويره بشكل مستمر ليواكب كل جديد في عروس البحر الأحمر مرحبين في نفس الوقت بآرائكم وملاحظاتكم ومشاركاتكم فهذه الخدمة الجديدة في واقع الأمر منكم واليكم.. والله ولي التوفيق".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمرا ملكيا، مساء الأربعاء، جاء نصه: "نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ، أمرنا بما هو آت :أولاً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير / مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".