دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن وزير خارجيته مولود تشاووش أغلو أوقف نظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، "عند حده"، مشيرا إلى أن اليونان هي من تعين المفتي العام للأقلية المسلمة لديها وهو ما لا تفعله أنقرة.

وقال أردوغان تعقيبا على المشادة الكلامية التي شهدها المؤتمر الصحفي الذي عُقد في أنقرة بين أوغلو ديندياس: "وزير خارجيتنا أوقف نظيره اليوناني عند حده"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول الرسمية التركية.

وأضاف الرئيس التركي قائلا: "لا تزال اليونان تعين المفتي العام، رغم أنها لا تملك ذلك الحق وفق اتفاقية لوزان، بينما نحن لا نعين البطريرك"، على حد تعبيره.

وكان قد شهد المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزيران الخميس في أنقرة مشادة كلامية رأى فيه أوغلو أن وزير خارجية اليونان وجه "اتهامات غير مقبولة" لبلاده بشأن التنقيب شرقي المتوسط.