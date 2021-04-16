قرقاش يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي في قبرص قبيل الاجتماع الرباعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، الجمعة، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، قبيل الاجتماع الرباعي المزمع عقده بين أبوظبي وقبرص واليونان وإسرائيل في قبرص لـ"تعزيز المصالح الاستراتيجية الإقليمية".

وقال أشكينازي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "سعيد بلقاء أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، في قبرص هذا الصباح، قبل اجتماع بافوس 2021 الرباعي".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي قائلا: "نحن نعمل معا عل تطبيق الاتفاقيات الإبراهيمية وقد بدأنا بالقعل برؤية ثمار الاتفاقيات والتعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والصحة ومجالات أخرى"، حسب قوله.

وسيعقد وزراء خارجية الإمارات وإسرائيل وقبرص واليونان اجتماعا رباعيا في مدينة بافوس القبرصية بهدف تعزيز المصالح الاستراتيجية الإقليمية.