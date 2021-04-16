5 تعليمات من وزارة الحج والعمرة للمعتمرين القادمين من الخارج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أصدرت وزارة الحج والعمرة، الخميس تعليمات للمعتمرين القادمين من الخارج لأداء العمرة. ويشمل المنشور 5 تعليمات وآليات على المعتمر اتباعها عند وصوله من الخارج وتشمل الخطوات الخمس التالية:

1. من الموجب على المعتمرين القادمين التوجه إلى مركز عناية في مكة المكرمة قبل 6 ساعات من أداء العمرة

2. التأكد من حالة التحصين اتباعاً لنوع اللقاحات المعتمدة

3. استلام المعتمر للإسورة الخاصة به والتأكد من ارتدائها عند تواجده بالمركز وتوجيهه لمركز تجمع الشبيكة

4. إظهار الإسورة عند الوصول لمركز التجمع للتأكد من التصريح وبيانات المعتمر

5. الالتزام بتاريخ والمدة الزمنية للعمرة المخصصة للمعتمر

وإليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على الضوابط المذكورة من وزارة الحج والعمرة للمعتمرين القادمين من الخارج.