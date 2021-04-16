نتنياهو: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.. وإسرائيل ستدافع عن نفسها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن بلاده بدأت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% فجر الجمعة، وذلك في رد على "الهجوم" الذي تعرض له مفاعل نطنز النووي قبل أيام.

وكتب قاليباف عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أعلن بكل فخر أن العلماء الإيرانيين الشباب المتوكلين على الله تمكنوا من إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في تمام الساعة 12:40 دقيقة بعد منتصف الليلة الماضية، وفي ليلة زيارة سيد الشهداء"، حسب قوله.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإيراني قائلا: "أبارك لشعب الجمهورية الإسلامية الشجاع بهذا النجاح، سنُفشل أي مؤامرة بإرادة الشعب الإيراني"، حسب تعبيره.

وكانت قد أعلنت إيران قبل أيام أنها سترفع نسبة إنتاج اليورانيوم المخصب إلى 60% وستزيد عدد أجهزة الطرد المركزي في مفاعل نطنز كأول رد على الهجوم الذي تعرض له.

وكان قد تعرض مفاعل نطنز لـ"هجوم" الأسبوع الماضي، وألمح رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إلى أن دولته تقف خلفه، وذلك في ظل هجمات متبادلة على السفن بين طهران وإسرائيل.