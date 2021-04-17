دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إن تحرك إيران نحو تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% يعتبر "غير مفيد على الإطلاق".

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا بالبيت الأبيض: "نحن لا نؤيد ولا نعتقد أنه من المفيد على الإطلاق أن تقول إيران إنها ستتحرك للتخصيب إلى 60٪".

في حين قال بايدن إنه "مسرور لاستمرار إيران في الموافقة على الانخراط في مناقشات غير مباشرة معنا... حول كيفية المضي قدمًا".

ويوم الجمعة، أعلنت إيران بدأها تخصيب اليورانيوم إلى أعلى مستوياته من النقاء على الإطلاق، بعد الهجوم على منشأة نطنز النووية، في محاولة للضغط على المفاوضات الجارية في فيينا بشأن عودتها لاتفاقها النووي مع القوى العالمية.

وقال مسؤولون إيرانيون إن أجهزة الطرد المركزي تنتج حاليًا 9 جرامات في الساعة، لكن ذلك سينخفض ​​إلى 5 جرامات في الساعة في الأيام المقبلة.

وفي مايو/أيار 2018، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لعام 2015، من جانب واحد. وتلى ذلك سلسلة من العقوبات على إيران، التي تتمسك برفعها حتى تعود للالتزام ببنود الاتفاق.