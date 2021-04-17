إيران تكشف هوية منفذ الهجوم على مفاعل نطنز وتنشر صورته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت إيران هوية منفذ الهجوم الذي تصفه بـ"التخريبي" على مفاعل نطنز النووي، السبت، مؤكدة أنه هرب خارج البلاد وتحاول جلبه بالسبل القانونية.

ونشرت وكالة فارس الإيرانية الرسمية صورة للمنفذ الذي قالت إن اسمه رضا كريمي، وأشارت إلى أنه هرب من البلاد قبل تنفيذ العملية.

ولفتت الوكالة إلى أن إيران تسعى لجلب المتهم من الدولة التي هرب إليها عبر السبل القانونية.

وكان قد تعرض مفاعل نطنز لهجوم الأسبوع الماضي، إذ ألمحت إسرائيل إلى وقوفها خلفه.

وكرد على الهجوم رفعت إيران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% وزودت المحطة المستهدفة بأجهزة طرد مركزي.