علي جمعة: الحشيش طاهر والخمر نجسة.. وشربهم بعد الإفطار لا يبطل الصيام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف علي جمعة، مفتي مصر السابق رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، مخدري الحشيش والأفيون بأنهما "طاهرين" ولا ينقضان الوضوء، ورأى أن تدخين الحشيش أو شرب الخمر بعد أذان المغرب لا يبطل الصيام.

وردا على سؤال من إحدى السيدات عما إذا كان تدخين زوجها للحشيش بعد الإفطار في رمضان يبطل صيامه، قال جمعة، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على "فيسبوك": "لا، لا يبطل لأنه ليس من فعل الحرام يبطل صيامه".

وأضاف أن "الصيام له أركان، النية والامتناع عن شهوة البطن والفرج"، وتابع بالقول إن شرب الحشيش والخمرة والتدخين حرام، لكنه لا يبطل الصيام.

وفي مقطع فيديو آخر، من لقاء له مع برنامج "والله أعلم" على قناة "CBC" المصرية، قال جمعة إن "السجائر "لا تنقض الوضوء". وأضاف أن "الخمر يتطلب المضمضة".

وتابع بالقول إن الفرق هو أن "السيجارة طاهرة لكن حرام، والحشيش طاهر لكن حرام، والأفيون طاهر لكن حرام، وإذا صلى شخص وفي جيبه قطعة أفيون أو حشيش صلاته صحيحة، أما إذا كان يحمل زجاجة خمر فصلاته باطلة، لأن الخمر نجسة"، موضحا أن التحريم يختلف عن الطهارة.