اللحظات الأولى بعد خروج قطار عن مساره في مصر.. 11 قتيلا و98 مصابًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، مصرع 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار طوخ في محافظة القليوبية، شمال العاصمة المصرية، القاهرة.

وأضافت الصحة المصرية، في بيان، أن 14 حالة خرجت من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية والتأكد من تحسن حالتهم الصحية.

Credit: AYMAN AREF/AFP via Getty Images

كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قالت إنه "أثناء مرور قطار ٩٤٩/ ٣٢٠٩ سياحي المتجه من القاهرة إلى المنصورة، وفي تمام الساعة ١٣:٥٤، سقطت ٤ عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور".

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلّف رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة تضم في عضويتها هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، وكليات الهندسة؛ للوقوف على أسباب الحادث.

ونشرت النيابة العامة المصرية لقطات مصورة لجانب من معاينتها لموقع الحادث.

والحادث هو الخامس الذي تشهده السكك الحديدة في مصر منذ 26 مارس/آذار الماضي عندما اصطدم قطارين في سوهاج مما أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 165 آخرين.

Credit: AYMAN AREF/AFP via Getty Images

وفي 2 أبريل/نيسان الجاري انفصلت 6 عربات من قطار متجه من القاهرة إلى أسوان دون إصابات. ويوم 15 من الشهر الحالي أعلنت هيئة السكك الحديدية خروج "البوجي الخلفي" من عربتي قطار في منيا القمح بمحافظة الشرقية، مما أسفر عن إصابة 15 شخصًا.

وقبل يوم من حادث قطار طوخ انفصلت عربتان من قطار ركاب متجه من الإسكندرية إلى الأقصر بالقرب من محطة بني سويف.