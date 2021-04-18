دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، الأحد، بأن بلاده ليس لديها نية لإلحاق الضرر بالسودان ومصر، معلنا أن التعبئة التالية لسد النهضة ستكون في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين.

وقال أبي أحمد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن "إثيوبيا، في تطويرها لنهر آباي لتلبية احتياجاتها، ليس لديها أي نية لإلحاق الضرر بدول المصب"، في إشارة إلى السودان ومصر.

وأضاف أن "الأمطار الغزيرة العام الماضي ساعدت في نجاح الملء الأول لسد النهضة، في حين أن وجود السد نفسه حال دون حدوث فيضانات شديدة في السودان المجاور".

وتابع أبي أحمد بالقول: "قبل التعبئة الثانية، تقوم إثيوبيا بإطلاق المزيد من المياه من تخزين العام الماضي من خلال المنافذ المكتملة حديثاً، كما تقوم بمشاركة المعلومات".

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن عملية التعبئة التالية لسد النهضة "ستتم فقط خلال أشهر هطول الأمطار الغزيرة في يوليو وأغسطس"، وقال إن ذلك "يضمن الفوائد في الحد من الفيضانات في السودان".