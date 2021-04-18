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نشر الأحد ، 18 ابريل / نيسان 2021

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أجرت إيران والسعودية محادثات مباشرة على مستوى منخفض في العراق في 9 أبريل/ نيسان، بحسب مصدرين في الحكومة العراقية على دراية مباشرة بالحدث.

ورُغم أن المحادثات جرت على مستوى منخفض، إلا أنها مهمة، لا سيما بعد أن قطعت المملكة العربية السعودية العلاقات الدبلوماسية مع إيران في 2016.

وذكرت المصادر أن المحادثات شارك فيها مسؤولون استخباراتيون من الجانبين.

وقالت المصادر لشبكة CNN، إن السعودية وإيران أجرتا المحادثات الأولية للغاية في العراق تمهيدًا لمحادثات دبلوماسية رفيعة المستوى.

وقال أحد المصادر لشبكة CNN، إن "المحادثات عُقدت لسد الفجوة في وجهات النظر بين البلدين".

وأضافت المصادر أنه سيكون هناك المزيد من المحادثات في المستقبل القريب.

وقال المصدران لشبكة CNN، إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يدعم بشكل مباشر المحادثات في البلاد.