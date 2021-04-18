"قناة السويس" تنفي أنباء عن نتائج التحقيق في حادث جنوح "إيفرغيفن"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت هيئة قناة السويس، الأحد، صحة الأنباء التي تم نشرها عن نتائج التحقيقات في حادث جنوح سفينة الحاويات "إيفرغيفن"، التي عطلت الملاحة في قناة السويس لمدة أسبوع قبل تعويمها.

وقالت هيئة قناة السويس في بيان: "تعليقاً على ما تم نشره على بعض المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام، بشأن إعلان تفاصيل تتعلق بنتائج تحقيقات حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، فإن الهيئة تنفي صحة ما تم نشره من معلومات جملة وتفصيلا".

وأكدت هيئة قناة السويس أن "التحقيقات مازالت جارية حتى الآن"، وقالت إن "ذلك بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين بهدف الوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف"، في إشارة إلى الحجز على السفينة لحين سداد التعويضات المطلوبة.

ودعت هيئة قناة السويس كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار المجهولة والمصادر غير الرسمية والاعتماد على المعلومات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة، والحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

ولم تحدد الهيئة ما هي الأنباء غير الصحيحة أو وسائل الإعلام التي نشرتها.

وكانت صحيفة "الوطن" المصرية قد ذكرت، نقلا عن مصادر لم تكشف هويتها، أن نتائج التحقيقات في حادث جنوح "إيفرغيفن" أظهرت "وجود عيوب تصنيع وعطل بالسفينة وخطأ من الربان". بينما لم تعلن هيئة قناة السويس نتائج التحقيق بعد.