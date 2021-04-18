مجلس الشعب السوري يفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة ويحدد موعد التصويت

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نشر الأحد ، 18 ابريل / نيسان 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس مجلس الشعب السوري (مجلس النواب)، حمودة الصباغ، الأحد، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد ابتداء من 19 إبريل/نيسان، وحدد موعد إجراء الاستحقاق الانتخابي للمواطنين في الداخل والخارج.

وعقد مجلس الشعب جلسة استثنائية الأحد أعلن فيها فتح باب الترشح للانتخابات مطالبا الراغبين بخوض غمار السباق الرئاسي بتقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العُليا ابتداء من 19 إبريل/نيسان.

وأشار الصباغ إلى أن المدة التي ستبقى فيها أبواب الترشح مفتوحة ستكون 10 أيام، على أن تنتهي في 28 إبريل/نيسان.

وحدد رئيس مجلس الشعب السوري تاريخ 20 مايو/أيار المقبل لتصويت السوريين في الخارج، في حين ستُجرى الانتخابات بالداخل في 26 من الشهر نفسه.

ويتولى بشار الأسد رئاسة البلاد منذ عام 2000 وقد فاز بانتخابات 2007 و2014 بنسب ساحقة وسط شكوك بنزاهة الانتخابات وهامش الحريات في البلاد.