دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تحدث السفير السعودي السابق لدى أمريكا، تركي الفيصل، الأحد، عما قاله وزير الخارجية السعودي الأسبق، سعود الفيصل، حول تسليم أمريكا العراق لإيران.

وقال تركي الفيصل في مقابلة نشرتها قناة "السعودية" الرسمية: "في سنة 2004 بعد ما سقط الحكم بالكامل وأظن حتى بعد ما أُعدم صدام حسين كان له اجتماع (سعود الفيصل) مع كولن باول في جدة واقترح على كولن باول قال له: أنهيتم مهمتكم في العراق ما رأيك باستبدال قواتكم بقوات عربية وإسلامية في العراق، لتنهض بالعراق وتوفر الأمن ولم يقبلوا بهذا الاقتراح للأسف".

وتابع الأمير السعودي قائلا: "وعندما ذهبت أنا (كسفير إلى أمريكا) كانت قد بدأت الأوضاع القائمة بالعراق تسوء بعد قيام الحركات المناهضة للاحتلال وكان جزء منها من خلال التنظيم البعثي الذي خلف تفتيت الجيش والأمن والعراق وبعضها كان يأتي من قبل أعيان إيران".

وكشف تركي الفيصل أن وزير الخارجية السعودي آنذاك أدلى بتصريحات صحفية أثناء توجهه للقاء مسؤولين أمريكيين في واشنطن، قال فيها إن أمريكا "قدمت العراق لإيران على طبق من فضة".

وأشار الفيصل إلى أن تصريحات سعود الفيصل أثارت غضب كونداليزا رايس التي اتصلت به مطالبة إياه بالتراجع عن هذه التصريحات لكنه رفض.