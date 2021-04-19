دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الاثنين، أن إيران ترحب بالحوار مع السعودية، وذلك بعد أنباء عن محادثات سعودية إيرانية مباشرة على مستوى منخفض في العراق.

وقال خطيب زادة، في مؤتمره صحفي عبر الفيديو كونفرانس، ردا على سؤال عن أنباء المحادثات الإيرانية السعودية في العراق: "لقد اطلعنا نحن أيضا على التقارير الإعلامية والصحفية المنشورة، تم نشر أقوال متناقضة". ورفض التعليق على ما وصفها بـ"تقارير إعلامية متناقضة" دون أن يؤكد أو ينفي المحادثات.

وأضاف: "إيران رحبت دائما بالحوار مع المملكة العربية السعودية وترى أنه يصب في مصلحة شعبي البلدين والسلام والاستقرار الإقليمي"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" ووكالات إيرانية أخرى من بينها "فارس" وتسنيم".

وحول زيارة مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي إلى طهران وربطها بالمحادثات مع السعودية، قال خطيب زادة: "ينبغي تجنب مثل هذه التكهنات الإعلامية. العلاقات بين إيران والعراق استراتيجية في مختلف المستويات وتتم زيارات منتظمة بين مسؤولي البلدين".

وأضاف: "كانت هناك خلال الشهرين الأخيرين العشرات من الزيارات المتبادلة بين كبار مسؤولي ووزراء البلدين ومشاوراتنا وثيقة جدا". وتابع بالقول: "العلاقات بين إيران والعراق متعددة المستويات والأبعاد ونتبادل وجهات النظر مع الأصدقاء في العراق حول جميع القضايا".